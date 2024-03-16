في تدوينة غامضة.. دنيا بوطازوت: “أنا الوحيدة اللي قلت لا لجبروتك”

هبة بريس - فن

خرجت الفنانة دنيا بوطازوت، بتدوينة غامضة، نشرتها عبر خاصية الستوري، بموقع “انستغرام”.

وقالت بوطازوت في تدوينتها “النجاح يحكم ياعزيزي مقهور… وغدا ألقاك في عقر دارك… مقهور مقهور… لولا قهرك ما تحدثت عني في كل مكان…”

وأضافت بوطازوت في التدوينة الموجهة لأحد زملائها بالوسط الفني : “أنا الوحيدة اللي قلت لا… لجبروتك… فأنا أسير وأنت تعوي ورائي… ولن أعود لن أعود… فاكتفي بعبيدك الذين يطبلون لك فأنا أعبد الواحد الأحد الذي لا يموت”.

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