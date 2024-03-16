أندية السعودية تغري نجم برشلونة بعرض ضخم

حصل أحد اللاعبين البارزين في صفوف برشلونة على عرض ضخم من أجل الانضمام إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن إدارة برشلونة رفضت عروض رحيل رافينيا، جناح الفريق، في الصيف الماضي وحتى في الميركاتو الشتوي الأخير، لكن أندية السعودية مصرة على مطاردة الصفقة.

وعلمت “سبورت” من وكلاء يتعاملون مع الأندية السعودية وإدارة برشلونة، أن رافينيا حصل على عرض جديد للعب في دوري روشن خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن قيمة العرض السعودي تتجاوز بكثير التقييم الذي وضعه برشلونة قبل أشهر للجناح البرازيلي، والذي كان يبلغ 80 مليون يورو.

وأشارت إلى أنه بغض النظر عن المستوى الرياضي والإنجازات التي سيحققها برشلونة هذا الموسم في الليجا ودوري أبطال أوروبا، فإن النادي يدرك أنه سيتعين عليه إجراء أكثر من عملية بيع مهمة في الصيف المقبل لحل الأزمة الاقتصادية.

وذكرت أن رافينيا حتى الآن يظل ثابتًا على موقفه المتمثل في الاستمرار مع برشلونة ومحاولة الفوز يومًا ما بدوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن العرض السعودي ينتمي إلى أحد كبار دوري روشن (الهلال والاتحاد والنصر والأهلي) التابعين لصندوق الاستثمارات العامة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp