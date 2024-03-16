بإشراف من الوزير السكوري.. العاملات الزراعيات المغربيات يلتحقن بحقول إسبانيا

2024-03-16 / 10:29
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

غادرت دفعة جديدة قدر عددها بحوالي 400 من العاملات الزراعيات الموسميات المغربيات ميناء طنجة نحو إسبانيا، أمس الجمعة، وتمت العملية تحت إشراف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري.

و تباحث السكوري والوفد الإسباني والنساء المستفيدات والمتدخلون الرئيسيون في هذه العملية حول آليات وسبل تجويد وتحسين إجراءات المواكبة للعاملات الزراعيات الموسميات، من خلال تلبية احتياجاتهن، وفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون في هذا المشروع.

وتأتي هذه العملية في إطار التعاون الثنائي المغربي الإسباني، ومواصلة قافلة رحلات العاملات الزراعيات الموسميات برسم سنة 2024 من ميناء طنجة المدينة في اتجاه ميناء طريفة، وتهدف هذه المبادرة إلى توفير فرص شغل موسمية في قطاع الفلاحة بإسبانيا لـما يناهز 16,000 امرأة مغربية من الوسط القروي من كافة مناطق المغرب.

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‫4 تعليقات

  2. يجب عليهم تجويد وتحسين إجراءات المواكبة للعاملات الزراعيات الموسميات من خلال تلبية احتياجاتهن

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