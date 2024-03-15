رحيمي: سعيد بدعوة المنتخب الوطني المغربي.. وكل لاعب يشتغل من أجل تشريف علم بلاده

أبدى الدولي المغربي سفيان رحيمي، نجم العين الإماراتي سعادته بالعودة إلى صفوف المنتخب الوطني المغربي.

وقال رحيمي في تصريح له بعد فوز فريقه أمام عجمان في الدوري الإماراتي: “”سعيد لأنني سألتحق بالمنتخب الوطني. كل لاعب يشتغل في فريقه من أجل الالتحاق بالمنتخب وتشريف علم بلاده”.

وأضاف: “الحمد لله، أنا سعيد جدا، وإن شاء الله، سأواصل هذا التألق رفقة المنتخب وأسعد الجماهير المغربية”.

ومعلوم ان سفيان رحيمي تواجد ضمن قائمة المنتخب الوطني المغربي المستدعاة للمواجهتين الوديتين ضد أنغولا وموريتانيا.

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