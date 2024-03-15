هزة أرضية بقوة 4.7 درجات تضرب الحسيمة والدريوش والناظور

2024-03-15 / 22:33
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هبة بريس _ الرباط

أعلن المرصد الأورومتوسطي للزلازل، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على سلم ريشتر بسواحل الريف.

وحسب المرصد، فإن مركز هذه الهزة هو مضيق جبل طارق، وقد سجلت على الساعة الثمانة و17 دقيقة و48 ثانية.

وقد شعر بهذه الهزة، سكان مدن الحسيمة والدريوش والناظور، كما بلغ صداها السواحل الإسبانية خصوصا مدينة “مالقة”.

وقد تزامنت هذه الهزة القوية، مع صلاة التراويح، حيث خلفت حالة من الهلع والخوف، ودفعت ببعض المصلين إلى مغادرة المساجد

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