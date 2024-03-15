وصول أول شحنة مساعدات بحرية لغزة

2024-03-15 / 19:46
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هبة بريس

بدأت أول سفينة تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر ممر بحري من قبرص، تفريغ حمولتها البالغة 200 طن على ساحل القطاع الفلسطيني، الجمعة، بحسب ما أفادت متحدثة باسم المنظمة المسؤولة عن العملية وكالة فرانس برس.

وقالت ليندا روث إن منظمتها “وورلد سنتر كيتشن” (المطبخ المركزي العالمي) “تفرغ القاطرة التي توقفت الآن بمحاذاة الرصيف” المؤقت، بعدما جرّتها سفينة منظمة “أوبن آرمز” التي أبحرت من قبرص.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته “انتشرت لتأمين المنطقة”.

وأضاف الجيش أن “السفينة خضعت لفحص أمني كامل”، مؤكدا أن دخول المساعدات الإنسانية “لا ينتهك” الحصار الذي تفرضه الدولة العبرية على قطاع غزة منذ عام 2007.

أبحرت “أوبن آرمز” من ميناء لارنكا القبرصي، الثلاثاء، متوجهة إلى غزة عبر ممر بحري إنساني. وتمثل شحنة 200 طن من المواد الغذائية (الأرز والدقيق والسلع المعلبة) حوالي 300 ألف وجبة، وهي مقدمة من منظمة “وورلد سنتر كيتشن” غير الحكومية التي يديرها الطباخ الإسباني الأميركي، خوسيه أندريس.

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