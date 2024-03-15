جهة الشرق .. الترشيد واستغلال الموارد المائية الفلاحية بين الواقع والرهانات

هبة بريس - أحمد المساعد

تقدر المساحة المسقية بجهة الشرق حوالي 156 ألف و 400 هكتار بما يشكل 17% من المساحة الصالحة للزراعة من أصل 900 ألف هكتار.

وتنقسم الفلاحة السقوية بالجهة الى ثلاثة قطاعات، أولا نجد القطاع السقوي الكبير الذي يتواجد بالدائرة السقوية ملوية السفلى وسهل تافراطا على مساحة 66 ألف و 700 هكتار، ثانيا هناك القطاع السقوي الصغير والمتوسط على مساحة 49 ألف و 700 هكتار، ثم قطاع الري الخاص بمساحة تقدر ب 40 ألف هكتار.

وطيلة ست سنوات متتالية تعرف جهة الشرق شحا وضعفا في التساقطات المطرية، فخلال الموسم الفلاحي الحالي والى حدود 26 فبراير 2024 سجلت فقط 90 ملمتر كمعدل جهوي بتناقص ب %51% مقارنة بسنة عادية، والتي كانت لها تداعيات على الموارد المائية السطحية المعبأة بالسدود المتواجدة تحت نفوذ وكالة الحوض المائي لملوية حيث وصلت نسبة الملء ب24.56% الى حدود 13 من شهر مارس للسنة الحالية.

هذا التناقص، جعل الحصص المخصصة للسقي بدائرة ملوية تصل الى اقل من 100 مليون متر مكعب خلال الثلاث سنوات الأخيرة، في حين الحاجيات تبلغ حوالي 450 مليون متر مكعب، مما جعل الضغط على الفرش المائية من طرف الفلاحين تصل الى درجة الإجهاد وتدني مستوياتها.

وفي إطار الجيل الأخضر 2020-2030، اعدت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق برنامجا للترشيد واستغلال الموارد المائية، خصصت له محورا جوهريا في اطار استراتيجية الجيل الاخضر، تروم الى تحقيق فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية، منها مواصلة إنجاز البرنامج الوطني للوزارة في الإقتصاد في الماء عبر تغيير نمط السقي الإنجدابي الى السقي بالتنقيط.

هذه التهيئة تنقسم الى شطرين، أولا، التهيئة الفردية وصلت الى حدود نهاية 2023 حوالي 66 ألف و 500 هكتار منذ سنة 2008، وحققت %74% من الهدف المسطر لغاية 2030 (90 ألف هكتار)، ثانيا، التهيئة الجماعية التي حققت أكثر من ألف هكتار.

كما ان هناك مشروع كبير في طور الإنجاز على سهل الكارت بإقليم الناضور، من خلال تغيير نمط السقي من الرش الى التنقيط على مساحة 13 ألف و 500 هكتار، إضافة إلى دراسة قيد الإنجاز لاستبدال نظام الري في كافة دوائر السقي الكبير لملوية على مساحة 35 الف هكتار.

كما تواصل المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق تنفيذ برامج تهيئة الشبكة الهيدروفلاحية بأحواض السقي الصغير والمتوسط قصد تحسين النجاعة والحد من الهدر المائي، وقد تمت تهيئة حوالي 14000 هكتار خلال الفترة 2021 2023 من اصل 36000 المخطط لها في اطار مخطط الجيل الاخضر في افق 2030.

وفي اطار محور الحفاظ على المجال الواحي بإقليم فجيج، تم إنجاز مشروع جر المياه من سد الصفيصف الى واحة فجيج بتكلفة إجمالية ب 200 مليون درهم، ثم مشروع ربط سد الركيزة بشبكة جر المياه بسد الصفيصف بتكلفة إجمالية ب 50 مليون درهم، كما انطلق الاعداد لدراسة لجر المياه من سد خنق رو الذي هو قيد الانجاز على واد بوعنان الى الواحات المتواجدة في سافلة السد المذكور.

ومن اهم المشاريع الكبرى التي تراهن عليها وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات على المدى القريب، هو إنجاز محطة لتحلية مياه البحر على مستوى إقليم الناضور لسقي حوالي 30 ألف هكتار.

وفي إطار التحسيس، برمجت مصالح المديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للإستشارة الفلاحية بجهةالشرق، اياما دراسية وتكوينات وزيارات حقلية، وكذا القيام بزيارات الى المناطق المشابهة من ناحية الإجهاد المائي، قصد الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال عقلنة وترشيد استعمال مياه السقي.

وفي الأخير، تسعى هذه الجهود التوعوية إلى تحقيق مشاركة الفلاحين في جهود ترشيد استخدام الموارد واعتماد تقنيات حديثة لتحقيق الاقتصاد المائي وتكييفها مع الوضعية الراهنة المتسمة بندرة المياه، وفي السياق نفسه، يتم تشجيع الفلاحين على الانتقال إلى زراعات بديلة ذات استهلاك منخفض للماء، مستخدمين في ذلك تقنيات أكثر فعالية مثل تقنية الزرع المباشر، التي تعتبر استجابة ملائمة للتغيرات المناخية واستراتيجية فعالة لتحقيق توفير في استهلاك المياه وحماية التربة.

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