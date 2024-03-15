Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2023-07-06 16:45:51Z | |

التجارة الخارجية.. المغرب المورد الإفريقي الأول للكاميرون سنة 2022

2024-03-15 / 13:48
0
هبة بريس

كشف أحدث تقرير حول التجارة الخارجية للكاميرون، الصادر مؤخرا عن المعهد الوطني للإحصاء، أن المغرب هو أول مورد إفريقي للكاميرون سنة 2022.

وأبرز التقرير أن الواردات القادمة من الدول الإفريقية تمثل نسبة 12,2 في المائة من إجمالي نفقات الواردات.

وجاء في التقرير أن المغرب يحتل المرتبة الأولى، في هذه المجموعة الفرعية، بنسبة 1,4 في المائة، متبوعا بساحل العاج ثم الغابون.

وحسب المصدر ذاته فقد أرسلت المملكة 319 ألفا و200 طن من البضائع إلى الكاميرون في سنة 2022، أي ما يمثل ثلاثة أضعاف صادرات السنة السابقة.

وأضاف أن هذا الحجم، الذي تبلغ قيمته 70,5 مليار فرنك أفريقي، يمثل 1,4 في المائة من إجمالي واردات الكاميرون من الدول الإفريقية.

ويفوق حجم السلع المستوردة من المغرب حجم السلع القادمة من غينيا الاستوائية (62 ألفا و900 طن بقيمة 38 مليار فرنك إفريقي)، التي احتلت المرتبة الأولى في تزويد السوق الكاميروني في المنطقة سنة 2021.

ويتقدم المغرب على الكوت ديفوار (110 ألف طن بقيمة 60,6 مليار فرنك إفريقي) والغابون (63 ألفا و100 طن بقيمة 58 مليار فرنك إفريقي).

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تقترح مفاهيم جديدة لحماية السوق و المستهلكين

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تقترح مفاهيم جديدة لحماية السوق…

2024-03-15 / 15:08
Photo of بعد اقتنائه من طرف عائلة بنصالح.. “مصرف المغرب” يركز على الطبقة المتوسطة و الموظفين

بعد اقتنائه من طرف عائلة بنصالح.. “مصرف المغرب” يركز…

2024-03-15 / 10:01
Photo of مطالب بمناقشة آثار الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الاقتصاد الوطني

مطالب بمناقشة آثار الشراكة بين القطاعين العام والخاص على…

2024-03-14 / 22:03
Photo of “الإجراءات الحكومية”ساهمت في التخفيف من حدة التضخم

“الإجراءات الحكومية”ساهمت في التخفيف من حدة التضخم

2024-03-14 / 17:12
Photo of لجنة وزاراتية: تموين وافر ومتنوع بالأسواق المغربية خلال رمضان

لجنة وزاراتية: تموين وافر ومتنوع بالأسواق المغربية خلال رمضان

2024-03-14 / 15:25
Photo of الجواهري يستجيب لموظفي بنك المغرب و دار السكة بالزيادة في أجورهم

الجواهري يستجيب لموظفي بنك المغرب و دار السكة بالزيادة…

2024-03-14 / 13:42
Photo of قبل ثلاث أشهر من عيد الأضحى.. المغرب يرفع وارداته من الأغنام والماعز الإسبانية

قبل ثلاث أشهر من عيد الأضحى.. المغرب يرفع وارداته…

2024-03-14 / 13:00
Photo of مع بداية رمضان.. “الشناقة” يرفعون سعر الطماطم من 3 إلى 7 دراهم

مع بداية رمضان.. “الشناقة” يرفعون سعر الطماطم من 3…

2024-03-14 / 12:30
Photo of “دانون” تطلق يوغورت جديد 00% بدون سكر مضاف وبدون دهون

“دانون” تطلق يوغورت جديد 00% بدون سكر مضاف وبدون…

2024-03-13 / 16:00
Photo of “إل جي” و”ميتا” يتعاونان لتسريع وتيرة مشاريع الواقع الممتد

“إل جي” و”ميتا” يتعاونان لتسريع وتيرة مشاريع الواقع الممتد

2024-03-13 / 15:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق