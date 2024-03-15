سابقة .. جمعية عزيز غالي تجر محاميا اتحاديا إلى القضاء بسبب تدوينة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في سابقة من نوعها، أقدم فرع تابع لجمعية عزيز غالي، التي تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان، على جر محامي اتحادي بمدينة مراكش وعضو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى ردهات المحاكم، بسبب تدوينة على فيسبوك، زعمت الجمعية أنها تتضمن ”سبا وشتما” في حق رئيس فرعها بمراكش- المنارة.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة ”هبة پريس”، فإن قادة الجمعية بما فيهم رئيسها غالي وسعاد البراهمة وآخرون، نزلوا بثقلهم، لمؤازرة ”الرفيق المظلوم”، اول امس الأربعاء 13 مارس الجاري، أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة الحمراء، وحاولوا الدخول بالقوة إلى قاعة الجلسات، لولا منعهم.

إلى ذلك، تأجل النظر في الملف على غاية 02 أبريل المقبل، من أجل إعطاء مهلة للدفاع.

هذا ولم يسبق لمسؤول في “AMDH” التي تقول إنها أكبر جمعية حقوقية في المغرب، أن قامت بمتابعة أي شخص عبر تاريخها، في قضية لها علاقة بحرية التعبير أو قام بانتقادها أو انتقاد مسؤول بها، إلا في عهد رئيسها الحالي عزيز غالي.

ويرى متتبعون للشأن الحقوقي بالمغرب، أن ما قامت به الجمعية سابقة خطيرة، تمس بأحد أهم الحقوق التي تزعم أنها تدافع عنها.

كما أن تنظيم وقفة أمام ابتدائية مراكش وبذلك الشكل، وفق ذات المتتبعين، يعد محاولة واضحة من قيادة الجمعية للتأثير على ملف معروض على القضاء.

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