تنسيق عملي بين الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة والشرطة القضائية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في إطار جهود الدولة لتخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة ، أشر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومدير مديرية مراقبة التراب الوطني، بالموافقة على عمل عدد من موظفي “الديستي” والشرطة القضائية إلى جانب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وبعد موافقة حموشي، شرعت الهيئة في تكوين الفريق الأمني الذي سيشتغل بجانبها في مجال مكافحة الفساد.وسيلعب ضباط الشرطة القضائية، الذين تم وضعهم تحت تصرف هيئة النزاهة دور المأمور المنصوص عليه في قانون الهيئة والتدخل بعد ارتكاب الجرائم من أجل جمع الأدلة عنها والبحث عن مقترفيها وعقد جلسات الاستماع وتحرير المحاضر ضد المشتبه فيهم بالفساد والرشوة.

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