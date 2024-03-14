الناظور .. السلطات تحجز مواد غذائية فاسدة ودجاجا مي.تا

2024-03-14 / 15:55
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هبة بريس : وجدة

تمكنت السلطات المحلية للناضور، يوم الأربعاء 13 مارس الجاري، ثاني أيام رمضان، من حجز عدد من المواد الغذائية الفاسدة التي كانت معدة للاستهلاك داخل محلات في عدد من نقط البيع بالمدينة.

الحملة التي قادتها السلطة المحلية، ممثلة في قائد الملحقة الثالثة، بتنسيق مع مصالح الشرطة الإدارية لجماعة الناظور، ومكتب السلامة الصحية والوقاية المدنية، مكنت من الوصول إلى كميات هامة من المواد الغذائية التي لم يراعي أصحابها معايير الجودة والسلامة الصحية.

وفي هذا الصدد، حجزت اللجنة، دجاجا ميتا تم ذبحه وتخزينه في مجمدات كهربائية، إضافة إلى كميات من العسل و “أملو”، تم اتلافها بعد تحرير محضر في حق أصحابها.

كما داهمت اللجنة، محلا لبيع الدواجن، اكتشفت أنه لا يحترم معايير السلامة الصحية، حيث تم إصدار قرار الإغلاق في حقه وإحالته على الجهة المختصة، وحجزت أيضا، كميات من الأكياس البلاستيكية، وذلك تفعيلا للقانون المتعلق بمنع وترويج البلاستيك.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملات طيلة شهر رمضان، وذلك تفعيلا لتعليمات وزارة الداخلية المتعلقة بمراقبة الأسعار والجودة في الأسواق ومختلف نقط البيع.

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