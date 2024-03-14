مع بداية رمضان.. “الشناقة” يرفعون سعر الطماطم من 3 إلى 7 دراهم

2024-03-14 / 12:30
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بعد أسابيع من الانخفاض، عاد سعر الطماطم ليرتفع مجددا في الأيام الأولى من رمضان، حيث وصل في أغلب الأسواق العادية لسعر 7 دراهم بعدما كان في حدود 3 دراهم، فيما ارتفع كذلك في أسواق الجملة ليتجاوز الخمسة دراهم.

ارتفاع سعر الطماطم عزاه عدد من المهنيين لظاهرة “الشناقة” الذين يعمدون للمضاربة في الأسعار عبر اقتناء كل الكميات التي تفد على أسواق الجملة و من تم إعادة بيعها بالسعر الذين يفرضونه بشكل متفق عليه فيما بينهم للرفع من هامش الربح.

و يستغل “الشناقة” الطلب المرتفع للمغاربة على الطماطم خلال شهر رمضان لجني الأرباح علما أن الحكومة سبق و حظرت تصدير عدد من أنواع الخضر كالطماطم و البصل و البطاطس لتستجيب لحاجيات السوق الداخلية و هو ما كان سببا مباشرا في تخفيض أسعارها بشكل كبير.

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‫3 تعليقات

  2. يعمدون للمضاربة في الأسعار عبر اقتناء كل الكميات التي تفد على أسواق الجملة و من تم إعادة بيعها بالسعر الذين يفرضونه 

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