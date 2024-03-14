إفران.. حجز وإتلاف 1.934 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة

ع محياوي _ هبة بريس

في إطار برنامج عملها منذ بداية شهر يناير 2024 إلى اليوم استعدادا لشهر رمضان المبارك لهذه السنة، أسفرت أشغال اللجنة الإقليمية والمحلية المكلفة بالمراقبة بإقليم إفران من حجز وإتلاف حوالي ما يزيد عن 1 طن و 934 كلغ من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك،

وقد كانت المواد الغذائية المحجوزة مكونة من الدقيق، المشروبات الغازية، السميد والكسكس، الزبدة النباتية، إضافة إلى مختلف المواد الأخرى كمشتقات الحليب والشوكولاتة والنقانق وصلصات الطماطم والتمور والمربى.

وفي نفس السياق، تم تحرير ما يزيد عن 46 مخالفات متنوعة سواء بسبب عدم إشهار الأسعار، عدم الإدلاء بالفتورة، عدم تسليم الفاتورة، الغش في الجودة وتداول المواد البلاستيكية الممنوعة.

وقد شارك في أشغال اللجن الإقليمية والمحلية كل من المصالح المتدخلة التالية: قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، السلطة المحلية، المصالح الأمنية، القوات المساعدة، المصلحة الإقليمية البيطرية والمصلحة الإقليمية لمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية إضافة إلى المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية.

وتندرج عمليات المراقبة هذه في إطار تنفيذ التعليمات الوزارية باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل الاستعداد الأمثل لاستقبال الشهر الفضيل حرصا على ضمان تموين عادي للأسواق المحلية ونقط البيع بمختلف الجماعات التابعة للإقليم، بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والتي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر الكريم، وفرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار و المنافسة و حماية المستهلك من كل الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق بزجر الغش، التصدي بصرامة و حزم لكل أشكال المضاربة و الاحتكار و الادخار السري.

وموازاة مع عمليات المراقبة هذه، قامت هذه اللجن بحملات تحسيسية في أوساط التجار والباعة من أجل حثهم على احترام سلسلة التبريد خاصة بالنسبة للمواد السريعة التلف، احترام شروط الصحة والنظافة بالمحلات، إشهار الأسعار، واحترام أسعار المواد الأساسية المقننة.

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