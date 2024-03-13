بلينكن: أمريكا تعكف على إقامة وتشغيل ممر بحري لنقل المساعدات إلى غزة

2024-03-13 / 20:44
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هبة بريس _ وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء إنه عقد مؤتمرا بالفيديو مع مسؤولين من قبرص وبريطانيا والإمارات وقطر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لبحث إنشاء وتشغيل ممر بحري جديد لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي عقده اليوم، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، إن الممر، بمجرد إنشائه، سيتيح توزيع ما يصل إلى مليوني وجبة في غزة حيث تقول وكالات الإغاثة إن الحرب الدائرة منذ خمسة أشهر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) دفعت كثيرين من السكان إلى حافة المجاعة.

وأوضح بلينكن أن الممر البحري “ليس كافيا” لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ودعا بلينكن، إسرائيل إلى “فتح نقاط عبور برية إضافية لضمان إيصال المساعدات بشكل دائم”.

وقال بلينكن، إن “أفضل طريقة فعالة لتعزيز المساعدات إلى غزة وقف إطلاق النار”.

وأشار إلى وجود “مقترح على الطاولة لوقف إطلاق النار”.

وتساءل وزير الخارجية الأمريكي “هل ستوافق عليه حماس؟”

وأضاف: “العمليات البحرية لإدخال المساعدات إلى غزة ليست كافية، وعلى إسرائيل فتح نقاط عبور برية إضافية لضمان إيصال المساعدات بشكل دائم”.

وأكد أن الولايات المتحدة “تعمل كل يوم وساعة مع قطر ومصر لتحقيق صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن” الإسرائيليين في غزة.

وشدد بلينكن، على أن “الأولوية القصوى في غزة حماية المدنيين وحصول المحتاجين على المساعدات الضرورية

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