إعطاء انطلاقة أشغال بناء مستشفى إقليمي جديد بأزيلال

هبة بريس

في اطار الجهود المبذولة لتوسيع العرض الصحي وتأهيل البنيات التحتية الاستشفائية بجهة بني ملال خنيفرة، أشرف والي جهة بني ملال- خنيفرة، خطيب الهبيل، يوم الاثنين 11 مارس الجاري، بازيلال، رفقة عامل اقليم ازيلال، محمد عطفاوي ورئيس مجلس الجهة عادل البركات، على إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء المستشفى الاقليمي الجديد بازيلال، وذلك بحضورعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الامنية والمصالح اللاممركزة،.

هذا وسيشيد هذا المستشفى الجديد الذي قدرت تكلفته الإجمالية بحوالي 266 مليون درهما، على مساحة تبلغ 30976 مترا مربعا، ضمن مساحة إجمالية تقدر بـ 5.6 هكتارات بمدينة ازيلال، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة بين ولاية جهة بني ملال- خنيفرة، ومجلس الجهة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المتعلقة بتعزيز وتأهيل البنيات التحتية الاستشفائية من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، وذلك بغلاف مالي بلغ حوالي مليار درهم.

وتعد هذه المؤسسة الاستشفائية الجديدة التي تبلغ سعتها السريرية 120 سرير، بالإضافة إلى طاقم طبي وإداري وتمريضي يبلغ عدده حوالي 270 شخصًا، قيمة مضافة لإقليم لازيلال وللجهة ككل، حيث ستوفر خدمات صحية متخصصة وشاملة لفائدة الساكنة على مستوى 43 جماعة بإقليم أزيلال، مما سيساهم في تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير خدمات صحية عالية الجودة لسكان الإقليم وتخفيف الضغط على المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال.

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