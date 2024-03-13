وفاة فيليب ديغول الابن الأكبر للجنرال شارل ديغول عن عمر 102 سنة

2024-03-13 / 14:28
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هبة بريس - وكالات

توفي اليوم الأربعاء، الأميرال فيليب ديغول، الابن الأكبر للجنرال الفرنسي شارل ديغول، في العاصمة الفرنسية باريس عن عمر يناهز 102 عاما، بحسب ما أعلنت عائلته.

وكتب بيير ديغول ابن الراحل فيليب في حسابه على منصة “إكس”: “الأميرال ديغول، والدي، لقد غادر في الليلة الماضية. دعونا نحيي ذكرى أب عظيم ورجل فرنسي عظيم، لم يكن يجاري إحساسه بالواجب نحو وطنه سوى الأناقة والتواضع. صاحب الرؤية والشرف والبساطة، هذه هي الديغولية في نهاية المطاف. شكرا لك والدي العزيز!”.

و ولد فيليب ديغول في 28 ديسمبر 1921 في باريس، وهو طالب سابق في المدرسة البحرية وانضم إلى القوات البحرية الفرنسية الحرة في عام 1940.

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