جمعية مغربية تثمن المبادرة الملكية بتقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني

هبة بريس

ثمنت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، عاليا المبادرة الملكية والتضامنية بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وذكرت الجمعية في بلاغ لها، أنه في ظل متابعتها الوضع الخطير والعدوان العسكري الاسرائبلي على غزة المحاصرة وعلى المدنيين العزل منذ شهور وماخلفه من الالاف من الشهداء والجرحى و الدمار الشامل لمدن وقرى غزة جراء القصف الجوي المستمر أمام صمت رهيب للمنتضم الدولي ومنظماته الدولية ما شجع الكيان الاسراءلي في سياسته العدوانية و الاجرامية وحتى نهجه سياسته العنصرية بتجويع السكان وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ كسلاح حرب و بسبب رفضه القاطع لادخال المساعدات الإنسانية الكافية بعد رفضها كذلك كل هدنة انسانية، بادر صاحب الجلالة محمد السادس رئيس لجنة القدس الشريف ببعت عشرات اطنان من مساعدات ومواد غذائية عاجلة وتقدبمها مباشرة للشعب الفلسطيني عبر البر حيت تعتبر عملية فريدة ونوعية بفضل مساهمة وكالة بيت مال القدس ومؤسسة محمد الخامس للتضامن والقوات المسلحة الملكية واظافة ستشمل هذه المساعدات الإنسانية الأسرة الفلسطينية في القدس خلال شهر رمضان المبارك من كل سنة.بتعليمات ملكية .

وعبرت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني عن تثمينها عاليا هذه المبادرة الملكية والتضامنية مع الشعب الفلسطيني المكافح والتي نعتت الأمل في نفوس الفلسطينين الصامدين في غزة وفي القدس في هذه الضروف الصعبة التي تمر منها القضية الفلسطينية والتي نعتبرها في المغرب قضية وطنية كذلك ومنذ عقود حيت تتميز المملكة المغربية بمواقفها المبدئية الداعمة للشعب الفلسطيني المكافح بالملموس وبصفة متواصلة وليس بالشعارات حتى تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعت الجمعية، جميع مكوناتها السياسية والنقابية والجمعوية وعموم الشعب المغربي لمواصلة المساندة الفعلية والمادية بصفة خاصة في هذه الضروف الصعبة لنصرة اخواننا الفلسطينين الصامدين في غزة المحاصرة .

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