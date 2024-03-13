العرائش تهتز على وقع جريمة قت.ل في أول أيام رمضان
هبة بريس - مكتب طنجة
اهتزّت مدينة العرائش، أمس الثلاثاء 12 مارس ، على وقع جريمة قتل بشعة ، راحت ضحيتها سيدة في السبعينات من العمر على يد ابنها الذي وجه لها طعنات قاتلة .
وقالت مصادر محلية ، أن شجارا نشب بين الجاني مع شقيقه ووالدته داخل منزل الأسرة المتواجد بحث “ألطو الراديو ” تحول إلى جريمة قتل بشعة بعد أن وجه الجاني طعنات قاتلة بواسطة السلاح الأبيض لوالدته وشقيقه وهو في حالة هستيرية .
ومباشرة بعد ارتكابه للجريمة سلم الجاني نفسه للمصالح الأمنية التي وضعته تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم نقل جثة الضحية الى مستودع الأموات بمستشفى العرائش .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp