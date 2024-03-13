العرائش تهتز على وقع جريمة قت.ل في أول أيام رمضان

2024-03-13 / 09:49
0
هبة بريس - مكتب طنجة

اهتزّت مدينة العرائش، أمس الثلاثاء 12 مارس ، على وقع جريمة قتل بشعة ، راحت ضحيتها سيدة في السبعينات من العمر على يد ابنها الذي وجه لها طعنات قاتلة .

وقالت مصادر محلية ، أن شجارا نشب بين الجاني مع شقيقه ووالدته داخل منزل الأسرة المتواجد بحث “ألطو الراديو ” تحول إلى جريمة قتل بشعة بعد أن وجه الجاني طعنات قاتلة بواسطة السلاح الأبيض لوالدته وشقيقه وهو في حالة هستيرية .

ومباشرة بعد ارتكابه للجريمة سلم الجاني نفسه للمصالح الأمنية التي وضعته تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم نقل جثة الضحية الى مستودع الأموات بمستشفى العرائش .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أحكام بالسجن النافذ على مقاول ومهندسين في قضية انهيار عمارة بتزنيت

أحكام بالسجن النافذ على مقاول ومهندسين في قضية انهيار…

2024-03-12 / 10:24
Photo of صفرو.. “مجمر” ينهي حياة شاب

صفرو.. “مجمر” ينهي حياة شاب

2024-03-12 / 09:40
Photo of مــ.ـصرع مريض إثر انقلاب سيارة إسعاف ضواحي سيدي إفني

مــ.ـصرع مريض إثر انقلاب سيارة إسعاف ضواحي سيدي إفني

2024-03-10 / 21:14
Photo of القصر الكبير..مـ..ـصرع عامل نظافة انهار عليه سور ترابي بالمدينة القديمة

القصر الكبير..مـ..ـصرع عامل نظافة انهار عليه سور ترابي بالمدينة…

2024-03-09 / 20:01
Photo of ثلاثيني ينهي حياته شنقا بشفشاون

ثلاثيني ينهي حياته شنقا بشفشاون

2024-03-09 / 18:01
Photo of أمن الخميسات يستعمل الرصاص لإيقاف ثلاثيني “خطير”

أمن الخميسات يستعمل الرصاص لإيقاف ثلاثيني “خطير”

2024-03-09 / 09:31
Photo of يوم عيد المرأة.. مسنة بفاس تنتحر رميا من الطابق الرابع

يوم عيد المرأة.. مسنة بفاس تنتحر رميا من الطابق…

2024-03-08 / 23:06
Photo of اكادير : توقيف “عصابة” روعت ساكنة جماعتي تغازوت وأورير

اكادير : توقيف “عصابة” روعت ساكنة جماعتي تغازوت وأورير

2024-03-08 / 20:33
Photo of زوج بأزيلال يق..تل زوجته بغابة وينتحر شنقا

زوج بأزيلال يق..تل زوجته بغابة وينتحر شنقا

2024-03-06 / 20:40
Photo of الرباط.. الرصاص يلعلع لإيقاف شخص عرض مواطنين للخطر

الرباط.. الرصاص يلعلع لإيقاف شخص عرض مواطنين للخطر

2024-03-06 / 10:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق