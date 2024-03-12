دعوة لتشجيع المخترعين لابتكار الحلول لتقليل استهلاك الماء

2024-03-12 / 22:45
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هبة بريس _ الرباط

ساءل رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، الحكومة حول التحفيزات والإجراءات التي اتخذتها لتشجيع المخترعين والباحثين المغاربة على ابتكار حلول لتقليل استهلاك الماء في المجال الحضري والقروي من خلال ابتكارات جديدة.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه بووانو لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قال فيه إن المغرب يعيش في الآونة الأخيرة أزمة ندرة المياه بسبب موجات الجفاف، والذي نتج عنها شح الماء الشروب ومياه السقي.

وأكد ضمن السؤال ذاته، أنه أصبح لزاما على المواطن المغربي أن يعي بأهمية الاستهلاك المسؤول والمعقلن للماء.

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