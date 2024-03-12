“أفول الانفصال “: الوجه الحقيقي للبوليساريو ..”النشأة ”

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

ماذا نعرف عن “مرتزقة” البوليساريو ! عن نشأتها ! عن تركيبتها الداخلية ! علاقاتها بالجزائر والارهاب وايران ! انتهاكاتها في مجال حقوق الانسان! …وغيرها من خلال هذه السلسلة سنضع قراءنا الاوفياء أمام حقيقة هذا الكيان الوهمي، بداية بكرونولوجيا “صنع ” الجبهة الانفصالية وصولا الى انهيار الطرح الانفصالي وتقلص قاعدة الدول المعترفة والداعمة وصولا الى المبادرة “الملكية الأطلسية ” التي أنهت أحلام الانفصاليين وداعمتهم الجزائر.

المتتبع للوضع بمنطقة شمال افريقيا والمنطقة المغاربية خصوصا ، يدرك جليا أن الاندماج الاقتصادي رهين بقضية الصحراء المغربية وأن الاتحاد المغاربي المنشود ، ظل مؤجلا بعد عملية قيصرية أنجبت مولودا غير شرعي بشهادات ميلاد مؤرخة بالجزائر وعليها بصمات بعد الدول التي جاهرت بالعداء المجاني تجاه المغرب في البداية زمن شعارات الحرب الباردة قبل أن يخفت صوتها مع تفكك المعسكر الشرقي .

فحسب شهادة الميلاد التي صكها جهاز المخابرات الجزائري لجبهة البوليساريو الانفصالية ، فقد تم تغيير الاسم من “حركة تحرير الصحراء ” (1973) الى “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ” حرصا من الجزائر على أن لاتنقلب يوما هذه الحركة لينضوي تحت لوائها الطوارق الذين شتتهم فرنسا بين الجزائر ومالي والنيجر، والذين أبانوا عن نزعة انفصالية من خلال خلق “جمهورية أزواد ” في أبريل من سنة 2012 .

وبالعودة الى النواة الأولى للبوليساريو يتبين أن القيادة الأولى للجبهة الانفصالية كانت في مجملها من الشباب الصحراوي الذي ترعرع في الجامعات المغربية على رأسهم الوالي مصطفى السيد ،حيث انحصر عمل هذه النواة في البداية على تقديم محاضرات حول الصحراء كانت تنشر في صفحات جريدة حزب الاستقلال المغربية “العلم ” وبعدها جريدة “المحرر ” التي كانت تابعة آنذاك للاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي تحول الى مايعرف اليوم بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الا أن جنوح هذه المجموعة الى خيار العمل المسلح قوبل برفض واسع من قبل أحزاب مغربية بما فيها اليسار المتطرف المغربي بعدما تبين أن الخط الذي تبنته البوليساريو أصبح واجهة لاستراتيجية الجزائر في المنطقة …( يتبع )

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