بالأرقام.. أسعار العقارات السكنية و البقع الأرضية في المغرب ترتفع

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أفاد كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا نسبته 0,6 في المائة، خلال مجمل سنة 2023 مقارنة بالسنة التي قبلها.

و أوضحت مذكرة مشتركة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام للسوق العقارية، أن هذا النمو يشمل ارتفاعات بنسبة 1,5 في المائة في أسعار البقع الأرضية، وبنسبة 1,8 في المائة في أسعار الممتلكات المعدة للاستعمال المهني.

و في ما يخص عدد المبيعات، فقد أظهر ارتفاعا بنسبة 5,1 في المائة سنة 2023، يعكس ارتفاعات بنسب 6,3 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و5,8 في المائة بالنسبة للعقارات المعدة للاستعمال المهني، وبنسبة 0,3 للبقع الأرضية.

و سجلت أسعار العقارات السكنية ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة، نتيجة ارتفاع بنسبة 0,8 في المائة في أسعار الشقق، وبنسبة 1 في المائة في أسعار المنازل، وانخفاض نسبته 2,1 في المائة في أسعار الفيلات.

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