عريضة حقوقية تطالب أخنوش بتجريم الإثراء غير المشروع

2024-03-11 / 23:37
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هبة بريس _ الرباط

أطلقت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” حملة للتوقيع على عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع

. وأكدت في ديباجة تقديم العريضة أن “المغرب سبق له أن صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي الاتفاقية التي نشرت بالجريدة الرسمية”، وضمن بنودها “ما يتعلق بضرورة اتخاذ الدول لتدابير قانونية لتجريم الإثراء غير المشروع

وشددت على أن الاتفاقية المذكورة والمصادقة عليها تضع التزامات على المغرب “التي يجب الوفاء بها”، لذلك فإن هذه العريضة تتضمن مطلباً وحيداً لرئيس الحكومة، يقضي “بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة”.

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