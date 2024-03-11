برامج “الإذاعة الوطنية” خلال رمضان.. مساحات أثيرية تفاعلية مفتوحة للجميع

هبة بريس

بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل لسنة 1445 ه/2024 م، أعدت “الإذاعة الوطنية ” للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، عرضا برامجيا أثيريا غنيا ومتنوعا ينسجم مع البعد الديني والروحاني لهذا الشهر المبارك وخصوصياته، من خلال برامج دينية توعوية وبرامج حول التغذية الصحية في رمضان، علاوة على مساحات واسعة مخصصة للبرامج الاجتماعية والترفيهية، وسهرات تراثية متنوعة، دون إغفال البرامج الرياضية والمسلسلات الإذاعية، بما يستجيب لانتظارات وتطلعات جمهور المستمعين على اختلاف أذواقهم وشرائحهم الاجتماعية.

وفي هذا الشأن، وانسجاما مع طابعها فضاء مفتوحا للجميع يقدم محتوى سمعي غني ومتنوع لفائدة الجمهور العريض بمختلف شرائحه العمرية وفئاته الاجتماعية، وباللغة العربية والتعبيرات اللسنية المغربية على مدار الساعة، تقترح “الإذاعة الوطنية” على مستمعيها في رمضان موسما جديدا من برنامجها التفاعلي الإخباري الصباحي “صباح بلادي”، متضمنا عدة فقرات تهم الفلاحة والرياضة وأحوال الطقس والأخبار الفنية والثقافية، مع حصص غنائية متنوعة.

وبينما يأتي برنامج “اللقاء المفتوح”، الموجه للمرأة والأسرة متضمنا فقرات تهم جمال المرأة والبيت وفقرات أخرى خاصة بالطبخ والتغذية وصحة الطفل وتربية الأبناء، تقدم “الإذاعة الوطنية” لمستمعيها موسما آخر من برنامج “أحضي راسك”، ذو الطابع الاجتماعي، الذي يقدم نماذج من صور الاحتيال التي يتعرض لها المواطنون بهدف توعيتهم للحيلولة دون الوقوع في الفخ؛ بالإضافة إلى برنامج “طريق السلامة” التوعوي والتحسيسي من أجل الوقاية من حوادث السير.

وتوطيدا للتفاعلية والقرب وتمكين المستمعين من حصص تثقيفية وترفيهية تبرمج “الإذاعة الوطنية” خلال رمضان برامج “مسابقات مفتوحة”، و”ملفات رمضان” الذي يناقش القضايا المطروحة في الساحة الوطنية بتفاعل مع المستمعين، و”اعطيني رأيك”، الذي يطرح في كل حلقة موضوعا للقرب يستأثر باهتمام المواطن، ومعه برنامج “حديث الظهيرة”، فضاء أثيريا يتناول مجموعة من القضايا التي تهم جوانب الحياة المعيشية للمواطن المغربي .

وتَعد “الإذاعة الوطنية” المستمعين بإبحار روحاني في معاني ودلالات بغض المفردات والآيات القرآنية الكريمة من خلال برنامج “سلوة الأنفاس”، ثم تعريفا بأركان وخصائص السماع ورجالاته وأهم مراكز إنشاده في برنامج “محافل السماع”. وفي وقت سيواصل فيه برنامج “مدارات” التطرق لقضايا الثقافة والأدب ومختلف مجالات الحياة العامة، يكون للمستمعين، أيضا، موعد مع رؤى وقصص من تاريخ المملكة وتراثها الغني في برنامج “بريشة الزمن”.

وخلال رمضان الأبرك، وعلى أمواج البث الوطني لـ”الإذاعة الوطنية”، يلتقي المستمعون مع حصـة “إذاعة طنجـة”، وبرامجها “مذكــرات” الخاص باسترجاع أحداث التجارب الإنسانية لأسماء من مجالات متنوعة، و”أسماء مغربية” الذي يسلط الضوء على أسماء ساهمت في رسم الذاكرة الجماعية بالمغرب، علاوة على البرنامج الحواري “بكل موضوعية”.

كما يلتقي المستمعون، في حصة “إذاعة طنجة” مع برنامج “سمر رمضاني”، الذي يعد سهرة مباشرة تجمع بين حديث الذكريات مع شخصيات ثقافية وفنية وسياسية ورياضية وبين متعة النغم من خلال حضور فرق موسيقية وأسماء فنية في مجالات مختلفة، وبرامج أخرى منها “للثقافة أخبار”، و”طنجة الحضارة”، “ومنارات رمضانية”، “وإنجازات وطموحات”، و”أصداء الملاعب” الخاص باستعراض نتائج الميادين الرياضية.

وتجدر الإشارة إلى أن “الإذاعة الدولية” (Chaine Inter)، وفي تكامل مع “الإذاعة الوطنية”، واءمت بدورها برمجتها مع خصوصية الشهر الفضيل، في إطار هويتها خدمة إذاعية ببرمجة ذات مرجعية عامة ومنفتحة على الثقافات الأجنبية، والتي تستهدف جمهوراً شاباً وعصرياً، لتقترح على مستمعيها برامج تفاعلية تقدم الأساسي من الأخبار الوطنية والدولية، وأخرى تهتم بالموسيقى المغربية والعالمية، ومساحات ترافق المسمتعين خلال مائدة الإفطار بفقرات ذات طابع روحي وتاريخي، مع استضافة عدد من النجوم من مشارب متنوعة.

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