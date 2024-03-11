“الباصواي” ينال استحسان البيضاويين و يقلص مدة التنقل بين الخطوط

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد أيام قليلة فقط على تدشين الرسمي، باتت خطوط “الباصواي” تحظى بثقة عدد كبير من ساكنة الدار البيضاء و التي وجدت فيه الكثير من الأمور الإيجابية لعل أبرزها الراحة و تقلص مدة التنقل بين الخطوط.

و شهدت خطوط “الباصواي” إقبالا كثيفا من طرف مستعملي وسائل النقل العمومي خاصة أن مدة التنقل من منطقة لأخرى تقلصت بشكل كبير مقارنة باستعمال الحافلات العادية.

كما أن ملاءمة تذاكر التنقل عبر “الباصواي” مع خطوط “الترامواي” ساهم في جلب عدد أكبر من الزبائن لعربات “الباصواي”، حيث بإمكان البيضاويين التنقل و الاستفادة من الخدمتين معا في ذات التذكرة و بسعر مقبول.

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