البطولة الإحترافية.. الجيش الملكي يفوز على يوسفية برشيد ويعزز الصدارة

حقق الجيش الملكي فوزا ثمينا أمام مضيفه يوسفية برشيد بهدفين دون رد، اليوم الاحد، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من البطولة الإحترافية.

وسجل البوتسواني توميسونغ أوريبوني الهدف الأول في الدقيقة 38، ثم أضاف الإيفواري لامين دياكيتي الهدف الثاني في الدقيقة 89.

وعزز الجيش الملكي بهذا الفوز صدارته للبطولة بعدما رفع رصيده إلى 55 نقطة، بينما توقف رصيد اليوسفية عند 14 نقطة في المركز الأخير.

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