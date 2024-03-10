الألعاب الإفريقية.. المغرب يحرز 10 ميداليات منها ذهبيتان ضمن منافسات الكراطي

هبة بريس _ رياضة

أحرز المغرب، أمس السبت، عشر ميداليات (ذهبيتان و4 فضيات و4 برونزيات)، في أعقاب اليوم الثالث والأخير من منافسات رياضة الكراطي، التي جرت في إطار الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بأكرا، والتي تستمر إلى غاية 23 مارس الجاري.

وعادت الميداليتان الذهبيتان لكل من آية النصيري في مسابقة الكاطا فردي، وفاطمة الزهراء الشجعي في وزن أقل من 68 كلغ ضمن مسابقة التباري (كوميتي).

أما الميداليات الفضية الأربع فكانت من نصيب كل من آدم رشوق والفريق الوطني النسوي في المسابقة التقنية (كاطا) وسعيد أوبايا (وزن أقل من 67 كلغ)، ومروة الدغري (وزن أكثر من 68 كلغ)، في مسابقة التباري (كوميتي).

ونال الميداليات البرونزية كل من عبد العالي جينا في وزن أقل من 60 كلغ، والمهدي صرتي (وزن أقل من 84 كلغ) وشيماء الحايتي (في وزن أقل من 55 كلغ)، ثم الفريق الوطني النسوي، في مسابقة التباري.

وحل المغرب في الترتيب العام لمنافسات الكراطي في المركز الثالث، فيما جاءت مصر في المركز الأول بمجموع 15 ميدالية منها 10 ذهبيات وفضيتان و3 برونزيات.

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