مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– شفشاون: 78 ملم
– طنجة: 41 ملم
– تطوان : 36 ملم
– إفران ومكناس: 29 ملم
– الجديدة : 28 ملم
– فاس : 27 ملم
– سلا وتازة : 22 ملم
– سيدي سليمان والقنيطرة والدار البيضاء وبن سليمان : 18 ملم
– الرباط وتيط مليل والعرائش : 17 ملم
– النواصر : 14 ملم
– المحمدية : 12 ملم
– الحسيمة : 11 ملم
– وجدة : 10 ملم
– سطات وآسفي وخريبكة: 9 ملم
– بني ملال : 8 ملم
– الصويرة : 5 ملم
– الناظور : 4 ملم
– تزنيت : 3 ملم
– بن جرير وكلميم ومراكش وتاكركوست : مليمتر واحد
– الصويرة-الميناء وإنزكان وسيدي إفني وأكادير وطانطان : أقل من مليمتر.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp