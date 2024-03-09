الجبابدي لـ”هبة بريس”:”مطلوب مراجعة شاملة وجذرية لمدونة الأسرة ونحن بحاجة لثورة ثقافية “

2024-03-09 / 21:14
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

احتفى بيت الصحافة بطنجة، أمس الجمعة 08 مارس ، بالحقوقية ومؤسسة أول جريدة نسائية مغربية ، لطيفة الجبابدي، بمناسبة العيد الأممي للمرأة ، خلال لقاء حضرته نخبة من الفعاليات النسائية والصحافية من مختلف مدن المملكة .

وفي تصريح لجريدة “هبة بريس ” على هامش الحفل، قالت لطيفة الجبابدي أن هذا التكريم يأتي في سياق مايجري في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة على الخصوص من إبادة جماعية للأطفال والنساء على يد الاحتلال الاسرائيلي .

وأضافت الجبابدي إن اليوم العالمي للمرأة يحل هذه السنة كذلك في سياق دينامية مراجعة مدونة الأسرة والتي أطلقها جلالة الملك محمد السادس والتي كانت فيها مشاورات عديدة ، مشيرة إلى أنه قد تم تشكيل تنسيقية نسائية تضم أكثر من 30 جمعية تطالب معظمها بالمراجعة الشاملة والجذرية لمدونة الأسرة ، ترتكز على المرجعية الحقوقية أساسا ومبادئ المساواة وعدم التمييز والمصلحة الفضلى للطفل .

وأردفت الحقوقية المغربية ،أننا بحاجة لثورة ثقافية فيما يتعلق بقضايا المرأة لأنه قد آن الأوان للقطع مع الثقافة الذكورية وأن تحضى المرأة بمكانتها الطبيعية كند للرجل وكانسانة ومواطنة كاملة المقومات وكذا تجاوز الصورة النمطية التي تكرس دونية المرأة .


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