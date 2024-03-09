السيدة الأولى للكوت ديفوار تغادر المملكة في ختام زيارة عمل

2024-03-09 / 14:44
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هبة بريس

غادرت السيدة الأولى للكوت ديفوار، دومينيك واتارا، المغرب اليوم السبت، في ختام زيارة عمل للمملكة.

ولدى مغادرتها مطار الرباط – سلا، استعرضت السيدة الأولى للكوت ديفوار تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام عليها والي جهة الرباط-سلا- القنيطرة، السيد محمد اليعقوبي.

كما تقدم للسلام على دومينيك واتارا، رئيس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، رشيد العبدي، وعامل عمالة سلا عمر التويمي، ورئيس مجلس عمالة سلا نور الدين الأزرق، ورئيس المجلس الجماعي لسلا عمر السنتيسي، ومنسق مؤسسة للا أسماء، كريم الصقلي، وسفير المغرب بالكوت ديفوار عبد المالك كتاني، وأعضاء سفارة الكوت ديفوار بالمغرب.

وكانت السيدة الأولى للكوت ديفوار قد حلت بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي بالمغرب، في زيارة عمل في إطار إطلاق المرحلة الثانية من الحملة الإيفوارية “متحدون، نسمع بشكل أفضل”، التي تهدف إلى تمكين الأطفال الأفارقة المعوزين من استعادة حاسة السمع.

وتميزت هذه الزيارة بإطلاق برنامج الكشف عن الصمم لدى حديثي الولادة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وتدشين مركز التشخيص والتأهيل السمعي التابع لمؤسسة للا أسماء.

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