تحاليل “أونسا” تكشف سلامة الفراولة المغربية المصدرة من فيروس “نوفو”

2024-03-08 / 15:07
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن تحاليل التهاب الكبد A وفيروس Novovirus بالفراولة المصدرة جاءت” سلبية”.

و أظهرت نتائج تحاليل الفراولة المغربية المصدرة عذم احتوائها على ” فيروس التهاب الكبد A و أنها سليمة.

هذا و كانت مصالح” أونسا” بمجرد توصلها بالإشعار الصحي على دفعة الفراولة المصدرة من المغرب، بادرت إلى فتح تحقيق وإجراء التحريات التي مكنت من تحديد الحقل ووحدة التلفيف المعنيان بالأمر وكذا تتبع شحنة الفراولة المصدرة .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مزور: “التحول الرقمي يساهم في خلق الفرص الاقتصادية وتمكين المرأة”

مزور: “التحول الرقمي يساهم في خلق الفرص الاقتصادية وتمكين…

2024-03-08 / 12:09
Photo of الرباط تعيد الاعتبار للملتقى المغاربي للنهوض بمنظومة النباتات الزيتية

الرباط تعيد الاعتبار للملتقى المغاربي للنهوض بمنظومة النباتات الزيتية

2024-03-08 / 10:21
Photo of مجموعة “لابيل في” تحتفي بالمرأة في يومها العالمي من خلال دعم نساء الحوز

مجموعة “لابيل في” تحتفي بالمرأة في يومها العالمي من…

2024-03-08 / 10:09
Photo of ربط جوي بين نيويورك ومراكش

ربط جوي بين نيويورك ومراكش

2024-03-07 / 22:11
Photo of إعادة تصميم و توسيع مطار محمد الخامس و شركة إسبانية تفوز بالصفقة

إعادة تصميم و توسيع مطار محمد الخامس و شركة…

2024-03-07 / 17:27
Photo of إطلاق خط جوي مباشر يربط المغرب بأيسلندا لأول مرة بمعدل رحلتين في الأسبوع

إطلاق خط جوي مباشر يربط المغرب بأيسلندا لأول مرة…

2024-03-07 / 16:01
Photo of عمور: “نهدف لتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل السياحية بالعملة الصعبة”

عمور: “نهدف لتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل السياحية…

2024-03-07 / 15:18
Photo of الحكومة تؤكد وفرة المواد الغذائية بالأسواق خلال رمضان

الحكومة تؤكد وفرة المواد الغذائية بالأسواق خلال رمضان

2024-03-07 / 14:13
Photo of التقلبات المناخية تدفع المغرب لاستيراد 450 ألف طن من القمح شهريا

التقلبات المناخية تدفع المغرب لاستيراد 450 ألف طن من…

2024-03-07 / 13:31
Photo of المغرب يختبر طائرة النقل العسكري “KC-390” البرازيلية الصنع قبل اقتنائها

المغرب يختبر طائرة النقل العسكري “KC-390” البرازيلية الصنع قبل…

2024-03-07 / 12:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق