تحاليل “أونسا” تكشف سلامة الفراولة المغربية المصدرة من فيروس “نوفو”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن تحاليل التهاب الكبد A وفيروس Novovirus بالفراولة المصدرة جاءت” سلبية”.

و أظهرت نتائج تحاليل الفراولة المغربية المصدرة عذم احتوائها على ” فيروس التهاب الكبد A و أنها سليمة.

هذا و كانت مصالح” أونسا” بمجرد توصلها بالإشعار الصحي على دفعة الفراولة المصدرة من المغرب، بادرت إلى فتح تحقيق وإجراء التحريات التي مكنت من تحديد الحقل ووحدة التلفيف المعنيان بالأمر وكذا تتبع شحنة الفراولة المصدرة .

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