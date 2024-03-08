مزور: “التحول الرقمي يساهم في خلق الفرص الاقتصادية وتمكين المرأة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن التحول الرقمي يشكل محفزا لخلق الفرص الاقتصادية وتمكين المرأة.

وأوضحت مزور، في كلمة أمام قمة المرأة والأعمال، التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالمغرب تحت شعار “مساهمة المرأة في النمو الاقتصادي والاستدامة”، أن التحول الرقمي لا يفتح آفاقا جديدة للأعمال فحسب، بل يزيد أيضا من الفرص والتمكين للأفراد والشركات.

وشددت الوزيرة على أهمية الرقمنة في الرفع من الإنتاجية وتحفيز الشركات على الولوج للأسواق الدولية، وخاصة الشركات الناشئة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الحكومة تشجع على استخدام التقنيات الرقمية في المغرب، حيث تطمح إلى الرفع من عدد المستخدمين بخمسة أضعاف.

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