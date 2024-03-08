مجموعة “لابيل في” تحتفي بالمرأة في يومها العالمي من خلال دعم نساء الحوز

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في إطار التزامها التضامني المستمر، تفتخر مجموعة لابيل في LabelVie بالإعلان عن مرحلة جديدة من برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات “مع الحوز”، التي أطلقت خصيصًا لدعم تمكين المرأة في الحوز.

تم إطلاق هذه المبادرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم 8 مارس، وتهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023.

بالشراكة مع مطعم دار باجدي في أمزميز والأكاديمية المغربية لفنون الطبخ، تطلق مجموعة لابيل في LabelVie “دروس الطبخ Cooking Classes” لتكوين نساء المنطقة. وسيقوم مطعم دار باجدي بتوفير مقره لاستضافة الدورات التدريبية التي ستبدأ خلال شهر رمضان.

وبالإضافة إلى مدربين من الأكاديمية المغربية لفنون الطبخ، سيساهم الطهاة والمتخصصين في إنجاز الحلويات بالمتاجر الكبرى كارفور التابعة لمجموعة LabelVie لابيل في في تكوين هؤلاء النساء. وذلك بهدف تمكينهن من اكتساب مهارات مهنية في المطبخ المغربي والعالمي، وكذلك في صناعة الحلويات، لتعزيز قابليتهم للتشغيل في قطاعي الفنادق والمطاعم، وخاصة في جهة مراكش، التي تشكل الحوز الجزء الخلفي منها.

وصرحت السيدة نوال بن عمرو، المديرة العامة لمجموعة لابيل في LabelVie: “نتطلع إلى فتح الأبواب أمام فرص جديدة لنساء الحوز. إن برنامج التدريب على الطبخ دليل على إيماننا العميق بالتحرر الاقتصادي للمرأة المغربية. نحن فخورون بتجربة هذه المبادرة مع شركائنا، مطعم دار باجدي والأكاديمية المغربية لفنون الطبخ، والتي نأمل أن تكون بمثابة نموذج لإلهام مبادرات أخرى لصالح الحوز”.

من جانبها صرحت السيدة زينب غومازير، مديرة مطعم دار باجدي: “تفتخر دار باجدي بشراكتها مع مجموعة لابيل في LabelVie والأكاديمية المغربية لفنون الطبخ في هذه المبادرة الاستثنائية المخصصة لنساء أمزميز، من خلال استضافة “دروس الطبخ” هذه، مضيفة “نحن نقدم أكثر من مجرد فضاء: نحن نشارك معرفتنا وشغفنا، على أمل إلهام هؤلاء النساء ليصبحن فاعلات في مستقبلهن ومجتمعهن. إنه لشرف لنا أن نشارك في رحلة تمكينهن والمساهمة من جهتنا في إعادة إعمار الحوز بعد الزلزال.

وصرّح السيد نور الدين تاجر، المدير العام للأكاديمية المغربية لفنون الطبخ، قائلا: “تتشرف الأكاديمية المغربية لفنون الطبخ بالتعاون مع مجموعة لابيل في LabelVie ومطعم دار باجدي في إطار مبادرة “مع الحوز، ونحن مقتنعون بأن التمكين من خلال مهارات الطبخ هو وسيلة قوية للتغيير الاجتماعي، ونحن ملتزمون تمامًا بهذه المغامرة الإنسانية والتضامنية.”

ويؤكد هذا الفصل الجديد من برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات “مع الحوز” على التزام مجموعة لابيل في LabelVie بتعزيز إعادة الإعمار الشامل في الحوز، من خلال تقديم آفاق مستقبلية للنساء في المنطقة وتأكيد دورهن النشيط في تمكين المرأة المغربية وتثمينها.

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