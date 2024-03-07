32 مليون دولار قيمة أرباح الأندية المغربية في الميركات

2024-03-07 / 20:02
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حققت الأندية المغربية أرباحا مالية بلغت قيمتها أكثر 32 مليون دولار في سوق انتقالات اللاعبين، في الخمس سنوات الأخيرة، من بينها 7,6 مليون دولار في عام 2023، أقل بنحو مليون دولار عن 2022، وفق تقرير “ميركاتو الشرق 2023″، الذي يرصد سوق انتقالات لاعبي كرة القدم في الدول العربية.

حققت أندية تونس والجزائر والعراق والأردن أرباحا من بيع عقود اللاعبين في الفترة 2019-2023، مع ظهور مصر في قائمة الرابحين عامي 2022 و2023 فقط بأرباح بلغت 6,3 ألف دولار، و800 ألف دولار على التوالي.

وبلغت عوائد الأندية العربية لكرة القدم من بيع عقود لاعبين في الفترة من 2019 إلى 2023 نحو 220 مليون دولار.

واستفادت الأندية العربية من الفورة الكبيرة التي شهدتها المملكة العربية السعودية على مستوى انتقالات اللاعبين، إذ قفزت مبيعات هذه الأندية من اللاعبين خارجيا بنسبة 41 في المائة في 2023، محققةً 50,7 مليون دولار، مقارنة بأقل من 36 مليون دولار في العام الذي سبقه.

ويظهر التواجد السعودي القوي في سوق الانتقالات الخارجية كذلك من حيث صافي الإنفاق، وهو الفارق ما بين الإنفاق على شراء اللاعبين والإيرادات من بيعهم، حيث بلغ في الفترة 2019-2023 نحو 1,22 مليار دولار، منها 953 مليون دولار في عام 2023 فقط.

وجاءت أندية قطر في المركز الثاني على مستوى صافي الإنفاق في سوق الانتقالات الدولية، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعدما سجلت 307 ملايين دولار، فيما حلت في المراكز التي تليها أندية الإمارات ومصر وليبيا.

يذكر أن تقرير “ميركاتو الشرق 2023” يستمد كافة البيانات من التقارير الرسمية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والتي يتابعها نظام الانتقالات الدولي “تي إم إس”.

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