التقلبات المناخية تدفع المغرب لاستيراد 450 ألف طن من القمح شهريا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

رغم التساقطات المطرية المهمة في الأسابيع الأخيرة غير أن توقعات الإنتاج الخاصة بالقمح لهذا العام تشير لكون المحصول سيكون ضعيفا و أقل من المعتاد بشكل كبير.

و لسد الخصاص، لجأت السلطات المغربية مبكرا لاستيراد ما يلزم من القمح، حيث بات مهنيو الحبوب المغاربة يستوردون حوالي 450 ألف طن من القمح بشكل شهري.

و أضحت الكميات المستوردة كافية لتلبية الطلب الوطني رغم أزمة الجفاف، علما أن المغرب لجأ لتنويع مصادر تموينه بالقمح عقب الحرب الروسية الأوكرانية مما ساهم في توفير مخزون كاف لأشهر.

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