الاعتداء على فنان مصري ووالدته المغربية داخل متجر شهير

2024-03-07 / 11:06
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هبة بريس - متابعة

تعرّض الفنان المصري كريم مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوري، ووالدته للضرب داخل متجر شهير، بسبب رفض إدارة المول بيع أكياس سكر لهما.

ونشر كريم مغاوري عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو قال خلاله إنه ذهب مع والدته إلى “أحد المولات” الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة لشراء احتياجاتهما من السلع، وطلب شراء كمية من السكر تكفي العائلة، لكن إدارة المول رفضت البيع بحجة عدم التوافر.

وأوضح مغاوري أنه جدد طلبه بالحصول على السكر عندما شاهد كميات كبيرة متوافرة منه، لكن حدث صدام وتم استدعاء رجال الأمن الذين قاموا بالتعدي عليه، وإصابة والدته بنزيف بالفم، على حد تعبيره.

وأشار مغاوري إلى أن “إدارة المول” حاولت كسب وده بعدما شاهدته وهو يقوم بتصوير السكر، وعرضت عليه شراء ما يلزمه، لكنه رفض، وقرر تقديم بلاغ لوزارة التموين.

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