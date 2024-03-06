وكالة سفر تعتذر للتونسيين بسبب “رحلة سياحية إلى إسرائيل

2024-03-06 / 23:24
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هبة بريس

اضطرت وكالة سفر تونسية معروفة إلى الاعتذار، بعدما تعرضت لحملة واسعة على مواقع التواصل بعد الإعلان عن رحلة سياحية تمر بأراضٍ فلسطينية تحتلها إسرائيل.

وتعرضت شركة Safari Voyages”” لانتقادات واسعة بعدما أعلنت عن رحلة بحرية طويلة تنطلق من دبي في اتجاه إيطاليا، وتتوقف في عدة دول، على غرار الأردن ومصر، فضلا عن مدينة القدس المحتلة، حيث ستتوقف الرحلة في ميناء حيفا المحتلة.

وكتب الناشط أيوب عمارة “وكالة سفر تونسية تنظم رحلة بحرية تنطلق يوم 21 أفريل (نيسان) القادم من دبي لتحط الرحال في مدينة جنوة الايطالية يوم 12 ماي (أيار)، لكنها تؤكد بكل وقاحة أن برنامج الرحلة يتضمن التوقف في ميناء الكيان الصهيوني (حيفا)”.

وأضاف “أحرار العالم يخرجون بالملايين في الساحات العامة لمساندة القضية الفلسطينية والتنديد بجرائم الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال، وحملات المقاطعة تنتشر في العالم ودول كجنوب افريقيا تقوم بمقاضاة الكيان أمام محكمة العدل الدولية، وتطرد دول أمريكا اللاتينية سفراءه، ونحن في تونس ما زال لدينا أشخاص يدافعون عن التطبيع، مرة باسم الفن ومرة باسم البحوث الأكاديمية ومرة ثالثة باسم السياحة! احفظوا جيدا أسماء هؤلاء المطبعين وافضحوهم وقاطعوهم واحكوا لصغاركم وأحفادكم أن لدينا متصهينين أكثر من الصهاينة أنفسهم”.

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