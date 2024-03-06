البطولة الإحترافية.. الجيش الملكي يواصل عروضه المميزة بفوز ثمين أمام نهضة بركان

البطولة الإحترافية.. الجيش الملكي يواصل عروضه المميزة بفوز ثمين أمام نهضة بركان

2024-03-06 / 19:57
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حقق الجيش الملكي فوزا ثمينا أمام مضيفه نهضة بركان بهدفين لواحد، اليوم الأربعاء، ضمن مؤجل الجولة العشرين من البطولة الإحترافية.

افتتح أمين زحزوح التسجيل للجيش الملكي في الدقيقة 13، وأدرك البوركينابي يوسوفا دايو التعادل لنهضة بركان من ضربة جزاء في الدقيقة 31، ثم وقع ربيع حريمات الهدف الثاني للجيش الملكي في الدقيقة 45 من ضربة جزاء.

وعزز الجيش الملكي بهذا الفوز صدارته للبطولة برصيد 52 نقطة، بينما توقف رصيد نهضة بركان عند 30 نقطة في المركز السادس.

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