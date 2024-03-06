ميارة يتباحث مع سفير الفلبين بالمغرب

2024-03-06 / 18:51
0
هبة بريس _ الرباط

أجرى رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الأربعاء بالرباط مباحثات مع سفير جمهورية الفلبين بالمغرب، ليسلي باجا.

وذكر بلاغ للمجلس أن السيد ميارة أبرز في مستهل هذا اللقاء التطور الكبير الذي تعرفه العلاقات الثنائية لاسيما على المستوى السياسي، والقائمة على روابط إنسانية مشتركة وقيم التفاهم والاحترام المتبادل.

واعتبر السيد ميارة، وفق البلاغ، أن البلدين مدعوان لتطوير هذه العلاقات والارتقاء بها في مختلف المستويات خاصة من الناحية الاقتصادية “التي لا تزال دون طموحات البلدين والشعبين الصديقين”.

وشدد في هذا الإطار على أهمية التعاون البرلماني كقاطرة للدفع بالتعاون الثنائي وتوطيده ومد جسور التعاون والتقارب بين البلدين الصديقين، معربا عن الإرادة القوية لمجلس المستشارين في تطوير روابط التعاون مع مجلس الشيوخ الفلبيني وإرساء قنوات دائمة للحوار البرلماني المغربي-الفلبيني تمكن من المواكبة المستمرة للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، ثمن رئيس مجلس المستشارين موقف جمهورية الفلبين ودعمها الراسخ لسيادة المغرب ووحدته الترابية، مؤكدا في نفس الوقت وقوف المملكة إلى جانب الفلبين في مواجهة كل أشكال الانفصال والدفاع عن سلامة أراضيها.

من جهته، أشاد سفير الفلبين بمستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، والتي ستدخل عقدها الخامس، مشيرا إلى ضرورة استثمار الذكرى الخمسينية لعلاقات البلدين من أجل إعطاء دفعة قوية لتعاونهما “بما يغني مسار التعاون في القضايا ذات الأولوية، مثل الهجرة ومواجهة التغيرات المناخية والطاقات المتجددة”.

و في هذا السياق، شدد السيد ليسلي باجا على أهمية تعزيز التعاون بين برلمانيي البلدين عبر تبادل الخبرات وتكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الجامعة العربية تشيد بالدعم المغربي للدول الإفريقية الصديقة

الجامعة العربية تشيد بالدعم المغربي للدول الإفريقية الصديقة

2024-03-06 / 19:09
Photo of مجلس الجامعة العربية يهنئ المملكة المغربية على استضافة كان 2025

مجلس الجامعة العربية يهنئ المملكة المغربية على استضافة كان…

2024-03-06 / 17:44
Photo of بوريطة: التزام المغرب بقيادة الملك بدعم القضية الفلسطينية ثابت وملموس

بوريطة: التزام المغرب بقيادة الملك بدعم القضية الفلسطينية ثابت…

2024-03-06 / 17:28
Photo of تارودانت : الداخلية توقف مهام رئيسة مجلس جماعي ونائبيها

تارودانت : الداخلية توقف مهام رئيسة مجلس جماعي ونائبيها

2024-03-06 / 16:39
Photo of النمسا تؤكد على الدور المركزي للمغرب في تدبير تدفقات الهجرة

النمسا تؤكد على الدور المركزي للمغرب في تدبير تدفقات…

2024-03-06 / 15:50
Photo of بمشاركة المغرب.. بدء أعمال الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية

بمشاركة المغرب.. بدء أعمال الدورة 161 لمجلس جامعة الدول…

2024-03-06 / 15:02
Photo of احتضان “حزب الريف “بالجزائر..النظام العسكري يلعب آخر أوراقه

احتضان “حزب الريف “بالجزائر..النظام العسكري يلعب آخر أوراقه

2024-03-06 / 14:40
Photo of الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لكوت ديفوار تدشنان مركز التشخيص والتأهيل السمعي بالرباط

الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لكوت ديفوار تدشنان مركز…

2024-03-06 / 14:22
Photo of الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لكوت ديفوار تطلقان برنامج الكشف عن الصمم

الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لكوت ديفوار تطلقان برنامج…

2024-03-06 / 14:08
Photo of بوريطة يتباحث بالقاهرة مع الأمين العام للجامعة العربية

بوريطة يتباحث بالقاهرة مع الأمين العام للجامعة العربية

2024-03-06 / 13:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق