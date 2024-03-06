تارودانت : الداخلية توقف مهام رئيسة مجلس جماعي ونائبيها

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصدر عامل إقليم تارودانت قرارا يقضي بتوقيف رئيسة جماعة تيكوكة، المنتمية لحزب الاصالة والمعاصرة، عن مزاولة مهامها الانتدابية، بالإضافة إلى توقيف نائبيها الثاني والرابع.

وكانت لجنة مركزية للتفتيش تابعة لوزارة الداخلية قد وقفت على مجموعة من الخروقات بجماعة تيكوكة، مما دفع بعامل الاقليم لتفعيل قرار التوقيف في حق الرئيسة ونائبيها، في انتظار حسم المحكمة الادارية في القضية المرفوعة ضد الرئيسة ونائبيها من أجل عزلهم عن مهامهم الانتدابية .

وكان أغلبية أعضاء مجلس جماعة تكوكة، قد وجهوا عدة شكايات لعامل إقليم تارودانت يطالبون فيه التدخل العاجل لوضع حد لما تعيشه جماعة تكوكة، من خروقات إدارية، ومالية، وقانونية، وتجاوزات غير مسؤولة.

ومن جهة اخرى، كانت الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة سوس ماسة، في يونيو 2022، قد أصدرت قرارا بوقيف، مهدية أبركا، رئيسة جماعة تكوكة بإقليم تارودانت من عضوية الحزب.

وحسب مراسلة الأمين الجهوي، فإن قرار التوقيف جاء بعد تقرير مفصل توصلت به الأمانة الجهوية للحزب بجهة سوس ماسة من المسؤولين المحليين للحزب بدائرة أولاد برحيل.

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