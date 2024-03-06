الجديدة.. النصب على شركات تأمين بحوادث وهمية يجر شقيقين للاعتقال

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بالجديدة، يوم أمس الثلاثاء 05 مارس الجاري، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 25 و33 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على شركات التأمين بواسطة حوادث سير وهمية.

وكانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها ممثل إحدى شركات التأمين، يتهم فيها المعنيين بالأمر بالنصب والاحتيال والاستلاء على مبالغ مالية غير مستحقة بعد افتعال حوادث سير وهمية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية الشقيقين المشتبه فيهما ويتم توقيفهما بمدينة الجديدة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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