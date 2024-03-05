الأمن يحصي مقت..ل 22 شخصا في حوادث السير خلال أسبوع

هبة بريس _ الرباط

لقي 22 شخصا مصرعهم، وأصيب 2411 آخرون، إصابات 89 منهم بليغة، في 1805 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 26 فبراير إلى 3 مارس الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم التحكم، والتجاوز المعيب، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ ذاته، بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 48 ألفا و614 مخالفة، وإنجاز 8944 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 39 ألفا و670 غرامة صلحية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و720 ألفا و675 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3490 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8944 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 253 مركبة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp