تقارير: إيقاف حكم مواجهة ريال مدريد وفالنسيا بعد “الخطأ الكارثي”

2024-03-05 / 19:00
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هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحفية أن لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم تقترب من إيقاف جيل مانزانو حكم مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات مسابقة الليغا.

وشهدت مباراة ريال مدريد وفالنسيا التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، جدلا تحكيميا واسعا بعدما أطلق الحكم صافرته والكرة في طريقها لشباك فالنسيا.

وقال موقع Archivo VAR، المختص بتحليل حالات التحكيم إن اللجنة الفنية للحكام أبلغت الحكم جيل مانزانو أنها قررت استبعاده بعد الخطأ الذي ارتكبه في المباراة الأخيرة بين فالنسيا وريال مدريد.

وأشار المصدر ذاته إلى أن جيل مانزانو يدرك بشكل تام، الخطأ الذي ارتكبه ويتحمل عواقب سوء إدارته لنهاية المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وأوضح الموقع أن كل ما يتم انتظاره الآن، هو تحديد الفترة التي سيتم فيها إيقاف جيل مانزانو عن إدارة المباريات تحكيميا، كعقوبة على خطئه في لقاء ريال مدريد وفالنسيا.

وسبق أن قرر نادي ريال مدريد تقديم شكوى ضد حكم مباراته أمام فالنسيا، على خلفية الخطأ الفادح الذي صدر منه خلال اللقاء، وطالبوا فيها بتجميد جيل مانزانو على خلفية هذا الخطأ.

وعلى خلفية قرار الحكم المثير للجدل بإنهاء اللقاء، قبل استكمال اللعبة والتي جاء منها هدف لصالح ريال مدريد، خسر الميرنغي نقطتين هامتين في سباق الصراع على تحقيق لقب الليغا.

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