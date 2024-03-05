اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزب الاستقلال تنوه بنجاح اجتماعها الأول

هبة بريس - الرباط

عقد مكتب اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الثامن عشر لحزب الاستقلال برئاسة عبد الجبار الرشيدي اجتماعه الثاني مساء أمس الإثنين 4 مارس 2024 بالمركز العام للحزب لوضع برنامج العمل المتعلق بالإعداد للمؤتمر العام.

وفي بداية الاجتماع، نوه أعضاء المكتب بالنجاح الكبير الذي عرفه الاجتماع الأول للجنة التحضيرية الوطنية المنعقد ببوزنيقة يوم السبت الماضي، وبروح التوافق والإجماع الذي سادت تشكيل مختلف هياكل اللجنة التحضيرية ، كما أشادوا بالإلتزام والمسؤولية العالية وبروح التعبئة واليقظة التي تحلى بها الاستقلاليات والاستقلاليين لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة، و بحنكة وحكمة قيادة الحزب.

كما تدارس أعضاء المكتب مشروع أجندة اشتغال اللجنة التحضيرية الوطنية ومنهجية العمل والجدولة الزمنية لمختلف المحطات التحضيرية للمؤتمر العام الثامن عشر للحزب قصد ضمان الإعداد الجيد لأوراق المؤتمر على المستوى الفكري والأدبي بالإضافة إلى الجانب التنظيمي.

هذا و تم تقرر دعوة رؤساء اللجان الفرعية للجنة التحضيرية ومقرريها لعقد اجتماع ثاني للجنة التنسيق، وذلك يوم الجمعة 08 مارس 2024 ابتداء من الساعة الخامسة مساء بالمركز العام للحزب .

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