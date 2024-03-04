بالأرقام.. المغرب يرفع قيمة صادراته للخارج و يقلص حجم الواردات

2024-03-04 / 16:03
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تراجع بنسبة 15,3%، خلال شهر يناير 2024، ليبلغ 22,44 مليار درهم.

وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التراجع يغطي انخفاضا للواردات من السلع بنسبة 2,8% لتبلغ 58,1 مليار درهم، وارتفاعا للصادرات بنسبة 7,2% لتبلغ 35,66 مليار درهم.

وأبرز المصدر ذاته، أنه نتيجة لذلك، كسب معدل التغطية 5,7 نقطة ليبلغ 61,4% برسم شهر يناير الماضي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of صادرات قطاع الطيران المغربية تحقق أرقاما قياسية و تتجاوز مبيعات الفوسفاط

صادرات قطاع الطيران المغربية تحقق أرقاما قياسية و تتجاوز مبيعات…

2024-03-04 / 12:21
Photo of محكمة البيضاء تبيع أشهر فندق بالمحمدية بقيمة 16 مليار و نصف

محكمة البيضاء تبيع أشهر فندق بالمحمدية بقيمة 16 مليار…

2024-03-04 / 11:15
Photo of معبر الجزائر “الكرتوني” يفشل في منافسة معبر الكركرات على السوق الإفريقية

معبر الجزائر “الكرتوني” يفشل في منافسة معبر الكركرات على…

2024-03-04 / 09:45
Photo of مجموعة “مرجان” تواصل توسعها وتفتتح أول متجر تجاري كبير لها في العيون

مجموعة “مرجان” تواصل توسعها وتفتتح أول متجر تجاري كبير…

2024-03-02 / 13:15
Photo of إقبال المغاربة على قروض الأبناك التشاركية يرتفع بشكل كبير

إقبال المغاربة على قروض الأبناك التشاركية يرتفع بشكل كبير

2024-03-02 / 11:22
Photo of تقرير: تراجع المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل بنسبة 60%

تقرير: تراجع المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل بنسبة 60%

2024-03-02 / 09:50
Photo of قطاع الطيران بالمغرب : ارتفاع الصادرات بنسبة 23 في المائة خلال يناير 2024

قطاع الطيران بالمغرب : ارتفاع الصادرات بنسبة 23 في…

2024-03-01 / 19:15
Photo of استقرار في تحويلات مغاربة العالم مع بداية 2024

استقرار في تحويلات مغاربة العالم مع بداية 2024

2024-03-01 / 18:21
Photo of بركة: “ميزانية البرنامج التوقعي للاستثمارات العمومية تفوق 64 مليار درهم”

بركة: “ميزانية البرنامج التوقعي للاستثمارات العمومية تفوق 64 مليار…

2024-03-01 / 16:17
Photo of الـONCF ..أزيد من 52,8 مليون مسافر عند متم سنة 2023

الـONCF ..أزيد من 52,8 مليون مسافر عند متم سنة…

2024-03-01 / 15:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق