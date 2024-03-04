في الهند.. سحب قرضًا باسم زوجته ثم طلب منها “الا.نتحار”

2024-03-04 / 11:41
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هبة بريس - وكالات

تقدَّمت امرأة في ولاية أوتار براديش الهندية، بشكوى إلى الشرطة، اتهمت فيها زوجها بمحاولة إجبارها على الانتحار في محاولة منه للتخلص من أعباء القرض الذي حصل عليه باسمها.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في الواقعة الغريبة، وبحسب ما أفادت المرأة في شكواها، فإنها تزوجت عام 2022 وتعرَّضت بعد زواجها لإهانات مستمرة من الزوج وعائلته بسبب المهر، ورغم عدم قدرتها على تلبية مطالبهم، فإنها اشتكت من تعرضها للإيذاء الجسدي يوميًّا، بحسب ما نشرت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت في شكواها أنها خلال فترة حملها، واجهت جميع أشكال الإذلال وسوء المعاملة، إذ حرَمها أهل زوجها من التغذية السليمة والرعاية الطبية عندما علموا أنها حامل بطفلة، ولم يتوقف الزوج وأهله عند هذا الحد بل رفضوا نقلها إلى المستشفى عندما أحست بآلام المخاض؛ ما أدى إلى وفاة الجنين بسبب تسمم الرحم.

وبعد أن فقدت طفلتها، لجأت الضحية إلى منزل والدتها، إلا أنها أقنعتها بالرجوع إلى بيتها بعد اعتذار زوجها، وبعد عودتها، كشف لها الزوج أنه حصل على قرض كبير باسمها طالبًا منها التخلص من حياتها، وهددها قائلاً إنها إذا ماتت فسوف يُعفى من القرض، واستمر في إهانتها لفظيًّا وجسديًّا في محاولة لإجبارها على الانتحار لإسقاط القرض. وسجلت الشرطة قضية ضد تسعة أشخاص، من ضمنهم الزوج.

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