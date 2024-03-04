صادرات قطاع الطيران المغربية تحقق أرقاما قياسية و تتجاوز مبيعات الفوسفاط

2024-03-04 / 12:21
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أفاد مكتب الصرف في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن صادرات المغرب ارتفعت خلال بداية السنة و خاصة صادرات قطاع الطيران.

و أورد مكتب الصرف أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 23% لتبلغ 1,89 مليار درهم، مسجلة بذلك أقوى ارتفاع، لتتجاوز بذلك الفوسفاط ومشتقاته التي ارتفعت بحوالي 17,5% و بلغت رقم 6,2 مليار درهم.

كما ارتفعت صادرات المغرب من الأجهزة الإلكترونية والكهرباء بزائد 13,3% إلى 1,98 مليار درهم، و صادرات قطاع السيارات بزائد 8,3% إلى 10,84 مليار درهم، ثم صادرات النسيج والجلد بزائد 2,8% إلى 3,58 مليار درهم.

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‫6 تعليقات

  6. نتمنى من الدولة ان تقتسم علينا من مبيعات الفوسفاط ما دامت صناعة الطيران تجاوزت مبيعات المادة الأولى .

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