“واقعة الصفعة”..الفريق الإستقلالي بالبرلمان يصف الاعتداء على نائب بـ”الشنيع”

2024-03-03 / 21:05
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هبة بريس - الرباط

عبر الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في بيان له عن أسفه وامتعاضه تجاه الاعتداء الجسدي واللفظي “الشنيع واللامسؤول” الذي قام به عضو اللجنة التنفيذية للحزب “يوسف أبطوي” في حق عضو الفريق الاستقلالي النائب منصف الطوب وذلك خلال أشغال اللجنة التحضرية للمؤتمر العام الثامن عشر للحزب، الذي انعقد أمس السبت ببوزنيقة.

وأعلن فريق الاستقلال بمجلس النواب ، أن الحادث قد وقع أثناء انعقاد أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام ومس بكرامة وصورة كافة الاستقلاليات والاستقلاليين الذين حرصوا طيلة المرحلة السابقة، وخلال أشغال اللجنة، على تقديم صورة نبيلة عن الممارسة الحزبية.

وعبر الفريق الإستقلالي عن تضامنه مع النائب منصف الطوب، “الذي عبر أثناء هذا الحدث النشاز والمؤسف”، عن روح وأخلاق عالية، خدمة للمصلحة العامة للحزب بالرغم من قسوة الاعتداء الشنيع والغريب عن أخلاق وقيم حزب الاستقلال مشيرا إلى أن “هذا الاعتداء الجبان اعتداء على كافة أعضاء الفريق”.

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