السجن 10 سنوات لجزائري حاول تهريب تونسية متورطة مع “جماعة إرهابية “

هبة بريس - وكالات

قضت محكمة جزائرية ب10 سنوات سجنا، ضد شخص تورط في عملية تهريب سيّدة من جنسية تونسية، يُشتبه في تواصلها سابقا مع جماعة إرهابية.

وقالت مصادر إعلامية جزائرية إن الشخص وجهت له تهمة جناية “الإشادة بالجماعات الإرهابية” وجنحة “حمل سلاح محظور من الصنف الخامس بدون رخصة”.

وكان المعني بالأمر قد تم توقيفه من قبل العسكر الجزائري على الحدود مع تونس، متلبسا بمحاولة تهريب سيدة من جنسية تونسية تعمل لصالح جماعة إرهابية.

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