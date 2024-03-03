مكناس.. إنطلاق المعرض الدولي للخشب في دورته الخامسة .

هبة بريس _ فاس

ع محياوي _ هبة بريس

إنطلق المعرض الدولي للخشب في نسخته الخامسة، تحت شعار “فن الخشب تراث يربط الماضي بالحاضر” اول امس الجمعة 01 مارس الجاري، بحضور والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة مكناس السيد الغني الصبار والوفد المرافق لهم، والذي تم تنظيمه من طرف غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس – مكناس بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني و مؤسسة دار الصانع ومجلس جهة فاس مكناس و جماعة مكناس ومجلس عمالة مكناس بتنسيق مع المديريات الجهوية والاقليمية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة ” في الفترة الممتدة من 01 إلى 10 مارس 2024 بالساحة المجاورة لباب القزدير بمدينة مكناس.

وتهدف الدورة الخامسة للمعرض للمساهمة في إنعاش ورفع قيمة الصناعة التقليدية للخشب عبر التعريف المتميز بمهنها لدى العموم، وإعادة بث دينامية جديدة في مجال تسويق منتجاتها مع تمكين الزوار من الإطلاع على إبداعات الصناع التقليديين ، وهي فرصة لتبادل الخبرات بين الحرفيين من مختلف جهات المملكة ونظرائهم الدوليين.

المعرض الذي حط هذه المرة بالساحة المجاورة لباب القزدير على مساحة إجمالية تقدر ب 7000 متر مربع أكثر من 160 رواق لفائدة الحرفيين الذين يمثلون المقاولات الحرفية التي تشتغل في قطاع الخشب والتعاونيات المهنية بالإضافة لفاعلين متخصصين في العتاد التقني للنجارة، كما إستضاف المعرض شخصيات وازنة على الصعيدين الوطني والدولي مهتمة بهذا القطاع وامتداداته.

وضم المعرض فضاءات خاصة بالتحف والقطع المهددة بالانقراض ومنتجات خريجي معاهد التكوين المهني ومنتجات مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وجناح تجاري للبيع وآخر للتصاميم وعروض على المشاغل وفضاء الأطفال وجناح للعتاد التقني وفضاء للإعلام والصحافة.

وعرفت الدورة الخامسة للمعرض الدولي للخشب تنظيم ورشتان تكوينيتان حول السلامة الصحية والمهنية بقطاع الخشب والتصمبم بقطاع الخشب وندوة حول مكانة شجرة الأرز بقطاع الخشب وأخرى حول مستجدات التغطية الصحية والاجتماعية يؤطرها باحثون وخبراء ومؤسسات في الميدان لفائدة العارضين و الحرفيين والصناع التقليدين، بهدف تقوية قدراتهم وتأهيل معارفهم. كما عرفت هذه الدورة تنظيم سهرات فنية طيلة أيام المعرض تحييها فرق فلكلورية من التراث المغربي الأصيل.

تميزت الدورة الرابعة للمعرض الدولي للخشب الذي احتضنته العاصمة الاسماعلية من 27 شتنبر إلى غاية 06 أكتوبر 2019 نجاحا متميزا على مختلف المستويات حيث بلغ عدد الزوار : 00, 98.000 زائر ، وبلغ رقم المعاملات: ,00 8.000.000 درهما.

وتجدر الإشارة أن قطاع الخشب يحتل مكانة هامة في المعمار المغربي وفي صناعة الأثاث، حيث تستعمل فيه تقنيات متنوعة كالنحث والنقش والخرط والتقطيع والزخرفة والترصيع .

وتتميز جهة فاس مكناس بالغنى الغابوي وانتشار أشجار الأرز ، كما تعتبر مدينتي فاس ومكناس من بين أهم المراكز التي يمارس فيها النقش على الخشب، حيث تمثل الصناديق الفاخرة والرفوف والمكتبات والمقاعد التي تحمل زخارف ونقوش هندسية وآيات قرآنية المكتوبة بالخط الكوفي على خشب الأرز من أبرز ما تنتجه صناعة الخشب بالمدينتين .

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