مختصون اسبان ينقبون على لاعبات كرة القدم بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

عقدت منظمة WomanGoal العالمية، المختصة في التنقيب على اللاعبات في مجال كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، بشراكة مع Détection Football ، يوم الثلاثاء الماضي 27 فبراير، بإحدى الفنادق المصنفة بطنجة، ندوة صحفية للكشف عن كواليس الأيام المختصة للتنقيب على اللاعبات بمدينة طنجة.

الندوة الصحفية التي سيرها الصحفي المختار لعروسي، حاولت من خلالها الجهة المنظمة التعريف بالمؤسستين المنظمتين، وأيضا التعريف بالهدف الرئيسي من عملية التنقيب على اللاعبات التي يفوق سنهم 17 سنة، حيث نظمت هذه التجربة بـ 15 دولة خلال سنة 2024 من بينهم البرازيل والمكسيك والأرجنتين وأستراليا والكاميرون، ويعتبر المغرب أول دولة عربية، كما سوف يتم تنظيم هذه التظاهرة بكل من الإمارات والسعودية.

واكد المنظمون ان عملية التنقيب بالمغرب سوف تمتد ليومي 28 و29 فبراير من الشهر الجاري بملعب ابن خلدون بطنجة، اذ من المرتقب ان تشارك أكثر من 150 لاعبة منهم من ينتمون لبعض الفرق الرياضية ومنهم لاعبات حرات، اذ سيتم انتقاء على الأقل لاعبة واحدة لتلحق بتربص اخر بإسبانيا يضم جميع اللاعبات اللواتي تم اختيارهم عبر ربوع العالم حيث سيكون هناك الإنتقاء النهائي للاعبات اللواتي سوف يحترفن بعدد من الفرق الأجنبية وسوف يبرم لهم عقد احترافي.

وأكد المسؤولون على هذه التظاهرة النوعية، أن عملية الإشتراك والتسجيل والمشاركة تتم بالمجان، فاللاعبة لا تؤدي أي مبلغ نظيرة تجريب مستواها، الأمر الذي يعتبر تحفيزيا، لعدد من اللاعبات اللواتي يبحثن عن تطوير مستواهن وأدائهن.

هذا وقد شهد اليوم الأول مشاركة متميزة لعدد من اللاعبات اذ وصل العدد الى ما يفوق 100 لاعبة، منهن من جاؤوا من بركان والدار البيضاء والرباط، وأخريات يلعب لعدد من الفرق الطنجاوية، كما ان هناك بعض لاعبات أتوا من فرنسا واسبانيا وأيضا بعض اللاعبات الأفارقة اللواتي يلعبن بالفرق المغربية من بينها اتحاد طنجة لكرة القدم النسوية.

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